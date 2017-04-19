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07:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Ветераны Великой Отечественной войны получат по 5 тысяч рублей к празднику

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет во всех районах Новосибирской области. Городах, райцентрах и небольших селах. И это общественная инициатива. Сегодня в регионе уже идет подготовка к шествию. Набирают волонтеров для сопровождения колонны, фотомастерские начинают принимать заказы на изготовление портретов фронтовиков.

Источник: Reuters

Напомню, в прошлом году только в Новосибирске на акцию пришли четверть миллиона жителей. В этом шествие также сразу за военным парадом. Он начнется 9-го мая, в 10 утра. Репетиции пройдут 3-го вечером и 6-го утром. Движение по Красному проспекту будут перекрывать.

В параде запланировано участие авиатехники, вполне возможно, что и самолетов времен Великой Отечественной войны. С реставраторами сейчас ведут переговоры. Главные гости праздника на центральной площади города — новосибирские ветераны, участники Великой Отечественной войны. В области их чуть более двух тысяч.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Понятно, что две тысячи по своему физическому таком состоянию здоровья не смогут быть на этом мероприятии, но те, кто хотел бы -знать, если мы видим их пожелания — я думаю, давайте изучим эти пожелания. Ну, я думаю, найдем решение».

Новосибирским ветеранам в этом году оплатят и проезд к местам боев. 26 участников войны уже готовятся к поездкам. Всем, как и в прошлом, в преддверии праздника — на дом доставят подарки по пять тысяч рублей, из областного бюджета лично в руки.

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