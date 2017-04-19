Ветераны Великой Отечественной войны получат по 5 тысяч рублей к празднику

Напомню, в прошлом году только в Новосибирске на акцию пришли четверть миллиона жителей. В этом шествие также сразу за военным парадом. Он начнется 9-го мая, в 10 утра. Репетиции пройдут 3-го вечером и 6-го утром. Движение по Красному проспекту будут перекрывать.

В параде запланировано участие авиатехники, вполне возможно, что и самолетов времен Великой Отечественной войны. С реставраторами сейчас ведут переговоры. Главные гости праздника на центральной площади города — новосибирские ветераны, участники Великой Отечественной войны. В области их чуть более двух тысяч.