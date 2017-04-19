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05:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровского края смогут присоединиться к флешмобу «Встречаемся на ухе»

Хабаровчан и гостей краевой столицы приглашают принять участие во флешмобе «Встречаемся на ухе». Напомним, акция, приуроченная к выставке-ярмарке «Наш выбор 27», стартовала в начале апреля.

Источник: AP 2017

Флешмоб пройдет 22 апреля на городской набережной, на площадке рядом с универсальным краевым спортивным комплексом. Пришедшие украсят специально изготовленную для мероприятия рыбу клеящимися стикерами в виде чешуи. Желающие оставят на них свои пожелания участникам ярмарки. К тому же активисты, которые сфотографируются на фоне рыбы, смогут претендовать на призы. Для этого нужно выложить сделанный снимок в Instagram с хэштегом #ВстречаемсяНаУхе, подписаться и отметить профиль народного проекта «Наш выбор 27» — @vybor27.

Подарки достанутся и тем, кто примет участие в конкурсах, которые будут проведены во время флешмоба. Активистам зададут вопросы об истории Хабаровского края и грядущей ярмарке, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Напомним, выставка-ярмарка «Наш выбор 27» пройдет в Хабаровске 24 и 25 июня.

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