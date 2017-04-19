Старый корпус комбайнового завода в Красноярске признали памятником

Депутаты Заксобрания на заседании комитета по образованию, культуре и спорту дополнили единый госреестр объектов культурного наследия. В список попало и «Первое Сибирское техническое железнодорожное училище им. Императора Николая II», построенное в 1897 году. До настоящего времени здание по ул. Профсоюзов, 3 использовалось как административный корпус комбайнового завода.

По словам начальника отдела охраны и использования объектов культурного наследия краевого Минкульта Юрия Тихоновича, здание уникально своим ажурным кирпичным стилем. К тому же оно хорошо сохранилось, добавил докладчик.

«Депутаты согласовали включение здания по ул. Профсоюзов 3 в единый государственный реестр. Поэтому в случае реализации имущества комбайнового завода здание можно будет продать только с соблюдением охранных обязательств», — говорится на сайте краевого парламента.

Отметим, что сейчас красноярский комбайновый завод проходит процедуру банкротства. В марте 2016 года арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении ККЗ.

Интересно, что решение о включении в госреестр «Дома жилого» по ул. Ленина, 154 депутаты не приняли. Это связано с тем, что здание XX века стоит полуразрушенным после серьезного пожара. Прежде чем присвоить дому новое звание, парламентарии предложили провести повторную экспертизу и выяснить, сколько средств понадобится на его реконструкцию.