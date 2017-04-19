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07:17 (мск), источник: VN.ru

Пик паводка-2017 прогнозируют 5—7 мая

Весенний паводок проходит под контролем. В шести районах Новосибирской области дежурят усиленные отряды МЧС. До максимальных сбросов воды через Новосибирскую ГЭС еще далеко. При этом половодье пройдет в две волны, и, по оценкам экспертов, раньше, чем прогнозировали.

— Пик первой волны мы ожидаем на пять суток раньше, чем планировали — 5—7 мая. Это предварительный прогноз после возвращения второй экспедиции из Горного Алатая, и он будет уточняться, — говорит директор филиала «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС» Святослав Полторанин.

Новосибирская ГЭС перешла на холостые сбросы воды. Сегодня через станцию перегоняют 420 кубических метров в секунду. До максимальных значений, говорят специалисты, еще далеко. Сейчас спасатели обращают особое внимание на малые реки в районах области. В некоторых, например, в Краснозерском районе, есть опасность подтопления населенных пунктов. В начале апреля ход льду придали взрывотехники. Теперь, отмечают в МЧС, начали работать вручную.

— Основная задача — освобождение реки для прохождения ледохода, дробление льда. Оперативные взрывные работы сегодня не проводятся, в этом нет необходимости, — говорит начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

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