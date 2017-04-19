Пик паводка-2017 прогнозируют 5—7 мая

— Пик первой волны мы ожидаем на пять суток раньше, чем планировали — 5—7 мая . Это предварительный прогноз после возвращения второй экспедиции из Горного Алатая, и он будет уточняться, — говорит директор филиала «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС» Святослав Полторанин.

Новосибирская ГЭС перешла на холостые сбросы воды. Сегодня через станцию перегоняют 420 кубических метров в секунду. До максимальных значений, говорят специалисты, еще далеко. Сейчас спасатели обращают особое внимание на малые реки в районах области. В некоторых, например, в Краснозерском районе, есть опасность подтопления населенных пунктов. В начале апреля ход льду придали взрывотехники. Теперь, отмечают в МЧС, начали работать вручную.