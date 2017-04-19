Медики назвали неожиданные причины головной боли
Головная боль имеет особую природу и может возникнуть даже в лучшие дни вашей жизни. Если вы чувствуете, что у вас
Головная боль имеет особую природу и может возникнуть даже в лучшие дни вашей жизни. Если вы чувствуете, что у вас
Когда уже не знаете как с ней бороться — вот несколько сигналов, которые подает вам ваше тело.
У вас две Х хромосомы
От головных болей страдают 16−18% женщин, и только 6−8% мужчин. Такая несправедливость связана с гормонами в организме женщин, особенно в период определенных этапов менструального цикла.
Больше всего женщины страдают от головных болей во время беременности и после менопаузы, когда концентрация гормонов в крови наибольшая.
Вам нужен кофе
Если вы пьете по утрам чашечку кофе и пропускаете этот ритуал на выходных, то каждая свободная минута без кофе заполняется головной болью. Это так называемый головная боль
Вы поздно ложитесь спать
Люди, которые имеют проблемы со сном, чаще страдают от головных болей. Чаще всего это люди, у которых апноэ. Это болезнь при которой человеку трудно дышать ночью и мозг не получает достаточно кислорода. К тому же, если тело недостаточно отдыхает, то это также может вылиться в головную боль. Однако врачи советуют не перестараться, потому что избыток сна увеличивает риск возникновения мигреней больше, чем дефицит.
Вы пропускаете завтрак
Нерегулярное питание и сильные колебания уровня сахара в крови могут раздражать мозг и провоцировать мигрени. Врачи отмечают, что очень важно есть часто и маленькими порциями и не забывать пить воду.
Вы путешествуете или погода изменилась
Экстремальные изменения в атмосфере могут вызвать мигрени. Особенно, если вы поднимаетесь на вершину горы или изменили часовой пояс. Эти колебания влияют на мозг и могут вызвать даже воспалительные реакции. Если вы часто путешествуете и страдаете от головных болей — посоветуйтесь с врачом и выберите оптимальное средство против боли.
У вас постоянный стресс
Когда вы испытываете стресс, ваше кровяное давление и сердцебиение повышаются, и как результат — повышается уровень гормона стресса кортизола. Такая гиперактивность заставляет мышцы напрягаться и может вызвать головную боль.
Вы неправильно питаетесь
Если вы страдаете от головных болей — надо отказаться от китайской еды. Люди, которые болеют мигренью, должны соблюдать диету с низким содержанием пищевых добавок, таких как MSG (их очень много в азиатской еде), нитратов и нитритов (обычно используются в обработанных мясных продуктах). Кроме того, продукты и напитки с тирамином также раздражают мозг. Он содержится в старых сырах и красном вине.