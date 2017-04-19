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07:49 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Медики назвали неожиданные причины головной боли

Головная боль имеет особую природу и может возникнуть даже в лучшие дни вашей жизни. Если вы чувствуете, что у вас какая-то особая головная боль, то возможно так оно и есть.

Источник: Telegraf.com.ua

Когда уже не знаете как с ней бороться — вот несколько сигналов, которые подает вам ваше тело.

У вас две Х хромосомы

От головных болей страдают 16−18% женщин, и только 6−8% мужчин. Такая несправедливость связана с гормонами в организме женщин, особенно в период определенных этапов менструального цикла.

Больше всего женщины страдают от головных болей во время беременности и после менопаузы, когда концентрация гормонов в крови наибольшая.

Вам нужен кофе

Если вы пьете по утрам чашечку кофе и пропускаете этот ритуал на выходных, то каждая свободная минута без кофе заполняется головной болью. Это так называемый головная боль из-за отмены кофеина. Некоторые врачи вообще рекомендуют пациентам, страдающим головной болью, регулярно выпивать чашку кофе. Однако не более 2−3 чашек в день.

Вы поздно ложитесь спать

Люди, которые имеют проблемы со сном, чаще страдают от головных болей. Чаще всего это люди, у которых апноэ. Это болезнь при которой человеку трудно дышать ночью и мозг не получает достаточно кислорода. К тому же, если тело недостаточно отдыхает, то это также может вылиться в головную боль. Однако врачи советуют не перестараться, потому что избыток сна увеличивает риск возникновения мигреней больше, чем дефицит.

Вы пропускаете завтрак

Нерегулярное питание и сильные колебания уровня сахара в крови могут раздражать мозг и провоцировать мигрени. Врачи отмечают, что очень важно есть часто и маленькими порциями и не забывать пить воду.

Вы путешествуете или погода изменилась

Экстремальные изменения в атмосфере могут вызвать мигрени. Особенно, если вы поднимаетесь на вершину горы или изменили часовой пояс. Эти колебания влияют на мозг и могут вызвать даже воспалительные реакции. Если вы часто путешествуете и страдаете от головных болей — посоветуйтесь с врачом и выберите оптимальное средство против боли.

У вас постоянный стресс

Когда вы испытываете стресс, ваше кровяное давление и сердцебиение повышаются, и как результат — повышается уровень гормона стресса кортизола. Такая гиперактивность заставляет мышцы напрягаться и может вызвать головную боль.

Вы неправильно питаетесь

Если вы страдаете от головных болей — надо отказаться от китайской еды. Люди, которые болеют мигренью, должны соблюдать диету с низким содержанием пищевых добавок, таких как MSG (их очень много в азиатской еде), нитратов и нитритов (обычно используются в обработанных мясных продуктах). Кроме того, продукты и напитки с тирамином также раздражают мозг. Он содержится в старых сырах и красном вине.

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