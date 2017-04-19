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06:15 (мск), источник: Newslab.ru

Сеть «ВКонтакте» заблокировала красноярских зоозащитников за сборы денег

Сообщества в популярной соцсети, в которых ежедневно собирают деньги на помощь попавшим в беду собакам и кошкам, сейчас пытаются решить проблему, но сбор средств продолжают.

Красноярские сообщества помощи бездомным животным заблокировали за «подозрительные» сборы на благотворительные нужды. Сообщества в популярной соцсети, в которых ежедневно собирают деньги на помощь попавшим в беду собакам и кошкам, сейчас пытаются решить проблему, но сбор средств продолжают.

Первой оказалась недоступна одна из самых популярных групп — «Белый клык». Волонтеры рассказали журналистам «Новостей Прима», что руководство сайта «ВКонтакте» еще в конце марта выслало всем администраторам подобных сообществ письма с требованием предъявить копии документов, подтверждающих законность благотворительных сборов — например, чеки. У группы «Белый клык» пройти проверку не получилось. Как рассказала журналистам ее администратор, осложнил процесс тот факт, что они не имеют официальной регистрации.

«У нас все чеки, конечно, есть. Они и в клинках есть. Никакие домашние передержки для желающих нажиться мы никогда не оплачивали. Мы не были официально зарегистрированы и собирали большие суммы. Это их беспокоит. Сейчас подали документы на регистрацию», — пояснила руководитель Красноярского краевого общества «Белый клык» Анастасия Фишова.

С ее слов, они выслали свои чеки, сейчас их проверяют. Сколько на это уйдет времени, неизвестно.

Другая группа — «Приют собачьих сердец “Верность”» — успешно прошла эту проверку. Но она была официально зарегистрирована.

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