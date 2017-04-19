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07:31 (мск), источник: Вести - Красноярск

Расширение кладбища Бадалык под вопросом

Расширение красноярского кладбища Бадалык может не состоятся из-за народного недовольства. Напомним, мы рассказывали: рассматривается вопрос о присоединении к уже существующей территории шести новых гектаров. Что мешает расти городу мёртвых?

Источник: Вести - Красноярск

Красноярское кладбище Бадалык уже называют самым большим за Уралом и некрополь может еще вырасти. Об этом заявили в попечительском совете по вопросам похоронного дела при городской администрации. Речь идет о шести дополнительных гектарах при общей площади больше двухсот. Не так много, но это позволило бы снова открыть захоронения на уже закрытом кладбище. Сейчас проводят инвентаризацию некрополя.

«Это вынужденная ситуация. Это, действительно, компромисс. Ситуация с кладбищами достаточно давно является сложной и серьезной темой в Красноярске», — сказал депутат городского совета Красноярска, председатель совета по вопросам похоронного дела Андрей Козиков.

Для захоронений горожанам осталось только одно место — Шинное кладбище. А расширение Бадалыка может упереться в общественное мнение. Рост пойдет в сторону Емельяново, за пределы Красноярска. Но с Емельяновским районом загробная жизнь красноярцев никак не может связаться. Новые кладбища уже предлагали разбить под Шуваево и Творогово. Местные жители отказались от такого соседства. А с юридической точки зрения, расширение почти равно получению нового места.

«Расширение Бадалыка предусматривает захват территории Емельяновского района. Нам необходимо, чтобы Емельяновский район нам предоставил этот участок», — объяснила пресс-секретарь департамента градостроительства Красноярска Оксана Покаместова.

Согласно генеральному плану Красноярска, кладбище должно быть за чертой города. И поиски места продолжаются.

Время показывает, что тема смерти для Красноярска крайне непроста и даже болезненна: два года не могут найти место для нового кладбища, об открытии крематория не идёт уже и речи. Что же касается расширения Бадалыка, то здесь уверенности также совсем не много.

Владимир БОГОМОЛОВ.

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