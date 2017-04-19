Первомайский митинг проведут профсоюзы в Иркутске
В Иркутске 1 мая 2017 года в 12 часов на площади у Дворца спорта «Труд» начнётся традиционный митинг под общим лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь!».
В Иркутске 1 мая 2017 года в 12 часов на площади у Дворца спорта «Труд» начнётся традиционный митинг под общим лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь!».
Об этом сообщает
Затем состоится шествие по центральным улицам Иркутска до мемориала «Вечный огонь», где пройдёт возложение цветов в могиле неизвестного солдата. Митинги, шествия, собрания трудовых коллективов, встречи профактивов с местными властям и пройдут в других городах и районах.
Напомним, 1 Мая во всем мире отмечается как День международной солидарности трудящихся в память о жертвах полицейского террора. Своё начало эта дата берёт в американском городе Чикаго, где 1 мая 1886 прошла масштабная акция протеста рабочих. Уставшие от невыносимых условий люди требовали ограничения количества трудовых часов в сутки до 8-ми. Американские власти, которые не собирались сокращать 15-часовой рабочий день, приказали полиции принять жёсткие меры против митингующих. В результате был открыт массовый огонь, который унёс сотни жизней. Несмотря на это, ежегодно 1 мая рабочие продолжали проводить акции протеста, требуя принять во внимание их тяжёлые условия труда. Именно в память первой чикагской акции протеста дату стали отмечать, в первую очередь, как Праздник труда.
В 2017 году в традиционных мероприятиях, посвященных Дню международной солидарности трудящихся в России примут участие более 2,5 млн членов профсоюзов, в том числе более 870 тыс. молодых активистов.