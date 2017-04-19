Первомайский митинг проведут профсоюзы в Иркутске

Об этом сообщает пресс-служба Иркутского профобъединения. Во время митинга участники примут резолюцию с основными требованиями профсоюзов, направленными на повышение зарплат и социальных выплат, сохранение социальных гарантий, создание здоровых и безопасных условий труда.

Затем состоится шествие по центральным улицам Иркутска до мемориала «Вечный огонь», где пройдёт возложение цветов в могиле неизвестного солдата. Митинги, шествия, собрания трудовых коллективов, встречи профактивов с местными властям и пройдут в других городах и районах.

Напомним, 1 Мая во всем мире отмечается как День международной солидарности трудящихся в память о жертвах полицейского террора. Своё начало эта дата берёт в американском городе Чикаго, где 1 мая 1886 прошла масштабная акция протеста рабочих. Уставшие от невыносимых условий люди требовали ограничения количества трудовых часов в сутки до 8-ми. Американские власти, которые не собирались сокращать 15-часовой рабочий день, приказали полиции принять жёсткие меры против митингующих. В результате был открыт массовый огонь, который унёс сотни жизней. Несмотря на это, ежегодно 1 мая рабочие продолжали проводить акции протеста, требуя принять во внимание их тяжёлые условия труда. Именно в память первой чикагской акции протеста дату стали отмечать, в первую очередь, как Праздник труда.

В 2017 году в традиционных мероприятиях, посвященных Дню международной солидарности трудящихся в России примут участие более 2,5 млн членов профсоюзов, в том числе более 870 тыс. молодых активистов.