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07:21 (мск), источник: PROUFU.ru

Погода в Башкирии 19 апреля: дождь со снегом, +4 градуса

Сегодня, 19 апреля, по Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода, в течение дня возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Источник: Proufu.ru

Столь неприятная природная ситуация будет иногда разбавляться короткими перерывами между осадками.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет северный или северо-восточный со скоростью до 6,5 м/с.

Температура воздуха утром плюс 1 плюс 2 градуса, днем потеплеет до плюс 4 градусов. К ночи вновь чуть похолодает до плюс 2 градусов.

В следующие дни ожидается похолодание.

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