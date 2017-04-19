Погода в Башкирии 19 апреля: дождь со снегом, +4 градуса
Сегодня, 19 апреля, по Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода, в течение дня возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Сегодня, 19 апреля, по Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода, в течение дня возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Столь неприятная природная ситуация будет иногда разбавляться короткими перерывами между осадками.
Ветер, по прогнозам синоптиков, будет северный или
Температура воздуха утром плюс 1 плюс 2 градуса, днем потеплеет до плюс 4 градусов. К ночи вновь чуть похолодает до плюс 2 градусов.
В следующие дни ожидается похолодание.