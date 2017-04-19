Порывистый ветер и до 4 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Облачная с прояснениями, ветреная погода ожидается в среду в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, будет прохладно, по области местами возможен небольшой снег, переходящий в мокрый.

«Температура воздуха в Москве составит 2−4 градуса, по области будет от минус 1 до плюс 4 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северо-восточный, 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/ с.