Американские побратимы приедут на День Тигра во Владивосток
19 апреля во Владивостоке прошел видеомост, связавший по Skype организацию
19 апреля во Владивостоке прошел видеомост, связавший по Skype организацию
Присутствовавший на владивостокской площадке видеомоста генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс приветствовал представителей
Сделано действительно многое:
В условиях непростых взаимоотношений между двумя странами любая возможность наладить связи дает шанс, который нельзя упускать — в этом ключе побратимство между
Вилитари Филатов.