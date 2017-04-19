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06:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Американские побратимы приедут на День Тигра во Владивосток

19 апреля во Владивостоке прошел видеомост, связавший по Skype организацию городов-побратимов Владивостока и Ассоциацию городов-побратимов Сан-Диего, пишет ИА Дейта.

Присутствовавший на владивостокской площадке видеомоста генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс приветствовал представителей Сан-Диего и поблагодарил их за все, что они делают ради укрепления отношений Америки и Российской Федерации.

Сделано действительно многое: женщины-предприниматели Владивостока и учащиеся школы № 78 побывали в Сан-Диего с визитами. Кроме того, на декабрь в Сан-Диего назначены соревнования по дзюдо, в которых планируют участвовать спортсмены из Приморья. А американцы, в свою очередь, намерены посетить День Тигра, парусную регату и чемпионат по аквабайку во Владивостоке. Примечательно, что представители Сан-Диего пригласили на соревнования по дзюдо мэра Владивостока, очевидно, надеясь, что до декабря, когда должны пройти состязания, во Владивостоке все же прояснится ситуация с градоначальником.

В условиях непростых взаимоотношений между двумя странами любая возможность наладить связи дает шанс, который нельзя упускать — в этом ключе побратимство между Сан-Диего и Владивостоком особенно важно, отмечает ИА Дейта.

Вилитари Филатов.

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