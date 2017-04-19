Стало известно, по какими причинам увольняют хабаровчан

В опросе приняли участи 850 человек. Итоги показали, что по решению работодателя увольняли 45% респондентов. Еще 20% — из-за сокращения должности или штата и закрытия предприятия. 35% из них, ответили, что увольнение всегда происходило по собственной инициативе.

Как выяснилось, несоответствие должности — самая популярная официальная причина увольнения.

Из-за нее теряли работу 46% хабаровчан. 36%, сообщили, что они не прошли испытательный срок. Еще 14% были уволены из-за прогулов и алкоголя, а 8% — из-за грубого нарушения трудовой дисциплины.

Хотя инициатором увольнения был работодатель, 70% хабаровчан написали заявление по собственному желанию. Четверть оформили это как соглашение сторон и только 5% были уволены по статье.

Денежную компенсацию получили 42% хабаровчан. В большинстве случаев сумма не превышала суммарного месячного дохода.

Ирина Петрова.