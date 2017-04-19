Стало известно, по какими причинам увольняют хабаровчан
Социологический опрос, проведенный среди хабаровчан, помог выяснить, по каким причинам их увольняли с работы, об этом сообщает ИА «Дейта».
Социологический опрос, проведенный среди хабаровчан, помог выяснить, по каким причинам их увольняли с работы, об этом сообщает ИА «Дейта».
В опросе приняли участи 850 человек. Итоги показали, что по решению работодателя увольняли 45% респондентов. Еще 20% —
Как выяснилось, несоответствие должности — самая популярная официальная причина увольнения.
Хотя инициатором увольнения был работодатель, 70% хабаровчан написали заявление по собственному желанию. Четверть оформили это как соглашение сторон и только 5% были уволены по статье.
Денежную компенсацию получили 42% хабаровчан. В большинстве случаев сумма не превышала суммарного месячного дохода.
Ирина Петрова.