Омичам, которые найдут обезьяну, обещают 10 тысяч рублей. Объявление о пропаже появилось в группе «Омск ВК» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщается, обезьянка по кличке Марфуша сбежала с репетиции из ночного клуба вчера вечером. Была одета в юбку и майку серого цвета. Хозяева надеются найти животное как можно скорее, потому что на улице не очень тепло. Нашедшему Марфушу обещают вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщила в комментариях к объявлению одна омичка, обезьянку около остановки поймал молодой человек лет 20−25.