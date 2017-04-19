Лед тронулся: омичи выходят на пляжи полюбоваться ледоходом — фоторепортаж

Ледоход на Иртыше наблюдается на протяжении уже трех дней, а первые кочующие льдины заметили ранним утром воскресенья. Это стало почти неожиданностью: предполагалось, что река вскроется не раньше 20 апреля. Хотя стихия обманула ожидания синоптиков, омичи этому рады. Пользуясь первым погожим деньком, люди собираются на пляжах посмотреть вслед проплывающим льдинам, отдыхают с детьми и фотографируются.

На Советском пляже почти по-летнему людно: омичи приходят семьями. Пока дети заняты играми, взрослые ищут ракурсы для селфи на фоне льдин.

Отметим, вылазки на лед, в тех местах, где он еще держится, смертельно опасны, о чем не устает предупреждать МЧС. Однако находятся экстремалы, которые пытаются превратить ледоход в развлечение и, например, прокатиться на плывущей льдине.

Между тем, уже через неделю, 28 апреля, откроется навигация по Иртышу. В том числе в рейсы выйдут прогулочные теплоходы, билеты на которые, как и прежде, будут стоить 200−300 рублей.