Лед тронулся: омичи выходят на пляжи полюбоваться ледоходом — фоторепортаж
Несмотря на то, что апрель полмесяца старался быть похожим на ноябрь, природа взяла свое: Иртыш начал освобождаться ото льда на 5 дней раньше, чем прогнозировали метеорологи.
Несмотря на то, что апрель полмесяца старался быть похожим на ноябрь, природа взяла свое: Иртыш начал освобождаться ото льда на 5 дней раньше, чем прогнозировали метеорологи.
Ледоход на Иртыше наблюдается на протяжении уже трех дней, а первые кочующие льдины заметили ранним утром воскресенья. Это стало почти неожиданностью: предполагалось, что река вскроется не раньше 20 апреля. Хотя стихия обманула ожидания синоптиков, омичи этому рады. Пользуясь первым погожим деньком, люди собираются на пляжах посмотреть вслед проплывающим льдинам, отдыхают с детьми и фотографируются.
На Советском пляже почти
Отметим, вылазки на лед, в тех местах, где он еще держится, смертельно опасны, о чем не устает предупреждать МЧС. Однако находятся экстремалы, которые пытаются превратить ледоход в развлечение и, например, прокатиться на плывущей льдине.
Между тем, уже через неделю, 28 апреля, откроется навигация по Иртышу. В том числе в рейсы выйдут прогулочные теплоходы, билеты на которые, как и прежде, будут стоить 200−300 рублей.