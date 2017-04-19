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06:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дарья Антонюк вошла в пятерку самых ярких победителей «Голоса» в мире

В список также попали певцы из Великобритании, Таиланда, Исландии и Нидерландов.

Уроженка Зеленогорска Дарья Антонюк вошла в топ-5 самых ярких победителей шоу «Голос» в мире. Рейтинг составлен организаторами проекта. Видеоклип с нарезками выступлений опубликован на видеохостинге YouTube.

В ролике представлены исполнители из Великобритании, Исландии, Таиланда, Голландии и России, выступающие на «слепых прослушиваниях» — отборочном этапе, когда потенциальный наставник сидит к певцу спиной. Практически во всех случаях артист получал полную поддержку зала и наставников.

На этапе отбора Антонюк исполняла песню «This must be love» Дэвида Фостера. Во время исполнения песни к ней повернулись все звездные судьи — Григорий Лепс, Леонид Агутин, Дима Билан и Полина Гагарина. Примечательно, что Агутин принял решение поддержать девушку в последний момент, но именно он стал ее наставником.

Напомним, Антонюк выиграла пятый сезон шоу «Голос», итоги которого были подведены 31 декабря. В финале она обошла Александра Панайотова, Кайрата Примбердиева и Сардора Милано.

Дарья Антонюк родилась 25 января 1996 года в Зеленогорске (Красноярский край). Девушка начала заниматься пением еще в детстве. После окончания зеленогорской школы Антонюк уехала в Москву, где учится в студии МХАТ.

Впервые вокальное телевизионное шоу «Голос» стартовало в эфире «Первого канала» в октябре 2012 года и сразу стало популярным среди телезрителей. Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском ТВ.

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