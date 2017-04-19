Более 200 прикамцев отправились служить в армию по контракту с начала года

205 жителей Пермского края отправились на контрактную службу в первом квартале этого года. Всего же в этом году в Прикамье на контрактной основе должны набрать около 900 человек.

«Такой план перед нам поставил штаб Центрального военного округа. Одна из главных наших задач — комплектование 201-й военной базы в республике Таджикистан. И прикамцы очень интересуются возможность служить там. Потому что военнослужащим 201-й базы предоставляются высокие социальные гарантии, ранние выслуга лет и уход на пенсию, — рассказал начальник пермского пункта отбора на военную службу по контракту Виталий Мудрук.

По его словам, на службу по контракту нужны разные специалисты, но приоритет отдаётся мужчинам, имеющим технические профессии.

Напомним, этой весной на военную службу по призыву из Прикамья должны отправить более 3,5 тысячи человек.