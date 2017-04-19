Как омичи отдыхают на майские праздники?
Так же, как и вся страна, омичи будут отдыхать 3 и 4 дня соответственно.
Так же, как и вся страна, омичи будут отдыхать 3 и 4 дня соответственно.
На Первомай праздничный день — только 1 мая, понедельник. Но так как перед ним ещё суббота и воскресенье, в общей сложности получится три выходных:
На День Победы нас ожидает и вовсе четырёхдневный отдых. Правительство перенесло выходной с 7 января на понедельник 8 мая, а вторник, 9 мая, праздничный день. Учитывая те же субботу и воскресенье получается четыре выходных: с 6 по 9 мая.