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06:49 (мск), источник: АиФ Омск

Как омичи отдыхают на майские праздники?

Так же, как и вся страна, омичи будут отдыхать 3 и 4 дня соответственно.

На Первомай праздничный день — только 1 мая, понедельник. Но так как перед ним ещё суббота и воскресенье, в общей сложности получится три выходных: 29—30 апреля и 1 мая.

На День Победы нас ожидает и вовсе четырёхдневный отдых. Правительство перенесло выходной с 7 января на понедельник 8 мая, а вторник, 9 мая, праздничный день. Учитывая те же субботу и воскресенье получается четыре выходных: с 6 по 9 мая.

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