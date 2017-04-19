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07:11 (мск), источник: Nur.kz

Житель Уральска выиграл дело против ФСБ России в Европейском суде

Европейский суд по правам человека во французском городе Страсбург удовлетворил иск жителя Уральска против правительства России по факту запрета на пересечение границы.

Источник: Nur.kz

Три года назад ФСБ без объяснения причин запретила въезд Мурату Каменову на территорию РФ на 16 лет.

В апреле 2014 года Мурат Каменов, зарабатывавший частным извозом между Уральском и Саратовом, возвращаясь к себе домой в Саратов, на пограничном посту «Озинки» неожиданно для себя узнал, что граница для него закрыта, пишет «Уральская неделя».

Как выяснилось, Федеральная служба безопасности посчитала его пребывание на территории России опасным для национальных интересов. Какую опасность мог представлять обычный таксист для ФСБ России, так и осталось неизвестным.

Мурат Каменов с 2000 года проживал в России. Ни разу не привлекался к уголовной ответственности, и, как позже подтвердилось в суде, у него не было даже административных правонарушений.

За 14 лет жизни в России он обзавелся семьей, завел детей и построил дом. И вот так, совершенно неожиданно, он остался по ту сторону границы, с документами, в одежде, которая была на нем и в автомобиле «Лада Ларгус», которая на несколько первых недель стала для него и домом.

«В машине ночевал, потому что не верил, что это происходит со мной. Все думал, что это какое-то недоразумение, что разберутся, и я вернусь домой, к семье», — рассказывает Мурат Каменов.

Мурат стал зарабатывать частным извозом между Аксаем, Уральском и Атырау. Снял квартиру и даже обзавелся нехитрым скарбом: телевизор, компьютер, одежда, постель.

С семьей на первых порах общался через «Скайп», потом супруга стала приезжать к нему на «свидания», как на вахту: одну неделю с Муратом в Уральске, одну неделю — с детьми в Саратове.

Мурат Каменов нанял адвоката в Саратове и стал судиться. Сначала с федеральной пограничной службой, потом с ФСБ, а уже после того, как дело и в Верховном суде РФ было проиграно, пришлось писать жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Рассмотрение жалобы затянулось на несколько месяцев.

Дело «Каменов против России» рассматривало жюри в составе 8 человек — представителей 8 стран-участниц, подписавших Женевскую конвенцию.

7 марта 2017 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев доводы сторон (сам Мурат Каменов присутствовать на заседании суда не мог), пришел к выводу, что заявление Каменова следует удовлетворить.

В решении суда говорится, что правительство России не смогло дать внятных объяснений, по каким причинам ФСБ решило закрыть Каменову въезд в Российскую Федерацию.

ЕСПЧ свое решение обосновал тем, что в данном случае защищает семейные ценности, которые были попраны необоснованным отделением заявителя от его семьи: жены и двух дочерей.

«Суд придает значительный вес прочности семейных связей заявителя в России и трудностям, с которыми столкнулась его семья, состоящими в том, чтобы они переместились в Казахстан. Суд помнит о том, что жена заявителя и дети — российские граждане, которые родились в России и прожили там всю свою жизнь. Они никогда не жили в Казахстане и не имеют связей с этой страной», — говорится в решении суда.

Как отмечается, «суд не сомневается, что в любом случае им будет трудно приспособиться к жизни в Казахстане, если они должны были последовать за заявителем туда».

«Их переселение означало бы радикальный переворот для них, особенно для дочерей заявителя, которые не достигли совершеннолетия. Семья заявителя может, конечно, продолжать связываться с ним по телефону или Интернету и навещать его в Казахстане. Однако, учитывая, что приказ об исключении запрещает заявителю въезд в страну до января 2030 года, не следует недооценивать нарушение его семейной жизни», — также объясняется в сообщении Европейского суда.

Европейский суд по правам человека решил, что запрет на въезд на территорию России для Мурата Каменова должен быть отменен как необоснованный.

Также по решению ЕСПЧ Российское правительство обязано выплатить заявителю сумму морального и материального ущерба в размере 12 500 евро. Решение суда должно вступить в силу 7 июня 2017 года.

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