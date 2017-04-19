Учение по ликвидации последствий ЧС стартовало в Хабаровском крае
В Хабаровском крае начался региональный этап всероссийского
В Хабаровском крае начался региональный этап всероссийского
«Цель учения — уточнить вопросы взаимодействия всех структур, задействованных в ликвидации такого рода чрезвычайных ситуаций, проверить готовность сил и средств, практически отработать приемы и способы защиты населения», — рассказал врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Олег Волынкин.
Учения пройдут в несколько этапов с 19 по 21 апреля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на