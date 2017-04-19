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06:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Схема движения транспорта изменится в районе школы № 32 в Иркутске

Эта мера направлена на ликвидацию транспортных заторов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Схема движения транспорта будет изменена с 20 апреля в Иркутске в районе средней общеобразовательной школы № 32 (улице Байкальская, 209), УФНС № 12 по Иркутской области (улица Байкальская, 249), а также вдоль домов 247, 221, 219, 211 по улице Байкальская. Это мера направлена на оптимизацию дорожного движения в этом районе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

«Кроме этого, для обеспечения безопасности дорожного движения и для предотвращения транспортных заторов с 10 мая по улице Войкова на участке от улицы Киренская до улицы Фельдшерская будет организовано одностороннее движение», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД просят автовладельцев быть внимательными к новым дорожным знакам.

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