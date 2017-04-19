Пасмурная погода накрыла Южный Урал

Сегодня в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, на севере — со снегом, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По данным Гидрометцентра, утром в Челябинске — +3°С влажность воздуха — 70%, ветер северный, один-два метра в секунду. Днем, обещают, потеплеет до + 7−9°С. Атмосферное давление — 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно слегка повысится — до 746.

Сегодня по народному календарю — день Евтихия Тихого и Еремы Пролетного. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь».