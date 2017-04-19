Вода прибывает. Чего кузбассовцам ждать от паводка?

Постепенно вода в реках прибывает, но, к счастью, никого ещё не затопило. Однако синоптики предупреждают: вряд ли паводок пройдёт спокойно. Спасатели тоже готовятся к худшему.

Потоп идёт с юга.

В пресс-службе областного ГУ МЧС заверили: на сегодняшний день паводковая обстановка в Кузбассе спокойная, сообщений о подтопляемых территориях нет. Вместе с тем расслабляться рано, ведь в Кузбасс пришли тепло и дожди, поэтому спасатели рекомендуют тем, кто живёт в зоне подтопления, всё-таки переместить ценные вещи в безопасное место и эвакуироваться.

Например, в Новокузнецке, по информации местной ЕДДС, постепенно прибавляется вода в Кондоме и Томи. Это значит, что, если дожди не прекратятся, может затопить Абагуровский разъезд, ТУ Абагур, вертолётную площадку (ул. Заливная, Предмостная, пер. Гранатовый), 6-й километр (ул. Волоколамская, Карьерная). Также в зоне подтопления ТУ Притомский, пос. Форштадт и Кульяновка. Кстати, жители именно этих улиц, как правило, первыми в Кузбассе встречают волну паводка.

Всё зависит от погоды.

В прошлом году кузбассовцы даже не заметили паводка. Он прошёл спокойно, несмотря на большое количество снега.

Наталья Полуэктова

А вот в 2015 г. наводнение Кузбасс не обошло. Большая вода пришла в регион после 20 апреля, и к концу месяца под водой оказались пос. Жургавань в Кемерове, в Новокузнецком районе — Безруково, Кульчаны, Букино, Осиновое Плёсо, Краснознаменка, Терёхино, Усть-Нарык. Также неожиданно для всех подтопило пос. Телеуты. «В 2015 г. реки начали вскрываться 12 апреля. С 20 апреля начались дожди, в итоге вторая волна паводка накрыла юг области. Затем обильные осадки пришли 10 мая, поэтому сильной оказалась третья волна. В этом году дожди начались гораздо раньше, поэтому, возможно, и паводок начнётся раньше», — объясняет Наталья ПОЛУЭКТОВА, сотрудник пресс-службы Кемеровского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на сегодняшний день уровень воды в кузбасских реках не достиг критических отметок. Например, в районе Кемерова в Томи до опасного показателя не хватает 235 см, а в Новокузнецке — 140 см. В Междуреченске уровень воды в Томи снизился на 12 см, а вот в Кемерове, Крапивино и Поломошном, наоборот, вода прибывает. Наиболее сложная обстановка сегодня на юге области, в особенности в Таштаголе, где вода в Кондоме уже почти подошла к критической отметке. «Март был сухим, поэтому снег спокойно таял и затем либо испарялся, либо уходил в почву. Это было хорошо для нас. Если в городах сегодня снега практически нет, то в горах и тайге запасы ещё большие. На неделе ожидаются дожди, особенно на юге. Это будет способствовать активному снеготаянию. В итоге вся вода пойдёт в реки. Поэтому мы ожидаем ухудшения обстановки», — говорит Наталья Полуэктова.