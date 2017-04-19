На юге Красноярского края проснулись бурые медведи. Свежие следы хищника обнаружены в природном парке «Ергаки».

Сотрудники парка нашли след медведя в южной части охраняемой территории, где снег практически растаял. Специалисты говорят, что особой опасности зверь пока не представляет, обитая лишь около своих берлог. Метровый мокрый снег не дает ему передвигаться в центральную часть, где находятся туристические базы.

«Медведь проснулся однозначно, но ввиду того, что снега у нас еще много, держится в районе берлог. Далеко не ходит — рядышком, рядышком. Но буквально еще неделя с такой погодой. Снег сядет — и все. И пойдет. И будет ходить везде», — говорит участковый госинспектор парка «Ергаки» Алексей Пахилюк.

После пробуждения и выхода из берлоги медведи очень хотят есть. Сейчас они питаются в основном растениями, которые есть только на солнцепеках, а также муравьями и муравейниками. Согласно подсчетам отдела экологического просвещения, сейчас в парке водится около 400 медведей. Обитают они в долине реки Ус.

Пока случаев нападения косолапых на человека на территории парка «Ергаки» не зарегистрировано. Однако для туристов существует другая опасность — снежные лавины. Масса снега на склонах Западного Саяна может сойти в любой момент.