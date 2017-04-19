Бдительная соседка лишила сына жительницу Приморья

Жительница Артема обратилась в полицию с заявлением о том, что её соседка злоупотребляет алкогольными напитками и не занимается воспитанием малолетнего сына.

Оказалось, что 40-летняя жительница Артема имеет на иждивении двухлетнего сына. Однако на протяжении нескольких последних месяцев воспитанием и содержанием ребенка она не занимается.

Проживает с сыном и гражданским мужем на съемной жилплощади без условий для проживания. У ребенка не было ни места для сна, не спальных принадлежностей.

Инспектор по делам несовершеннолетних выяснил, что на протяжении последних нескольких месяцев злоупотребляла спиртными напитками.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она поставлена на профилактический учет в полиции.

Ребенка передали на воспитание бабушки.

Ирина Петрова.