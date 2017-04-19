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07:40 (мск), источник: СуперОмск

Омичей приглашают на масштабный праздник в парке Победы

9 мая в парке Победы пройдет масштабный праздник под названием «Наследники Победы».

В череде мероприятий примут участие более 100 творческих коллективов, военнослужащие Омского гарнизона, артисты муниципальных театров, победители фестивалей «Студенческая весна», «Театральная весна», «Поющая Сибирь», кадеты, курсанты и школьники.

Стартом праздника станет возложение цветов к Вечному огню в 10:00. Вплоть до 20:00 на многочисленных тематических площадках состоятся различные праздничные акции, викторины, представления для участников войны и тружеников тыла, концертные программы с участием победителей фестиваля «Поющая Сибирь» и воспитанников детских садов.

«Будет организована литературная студия “Герои нашей Победы”, где поэзию военных лет представят лауреаты и участники фестиваля “Театральная весна-2017”. Желающие смогут посетить мобильную видеостудию “В объективе — Победный май”. Артисты Драматического лицейского театра организуют для гостей праздника караоке-клуб “72 песни Победы”. Поучаствовать в интерактивной площадке “На привале” пригласят желающих артисты Городского драматического театра “Студия” Любови Ермолаевой», — сообщает пресс-служба омской мэрии.

Участники российского движения школьников в течение дня проведут флешмобы, акции и интерактивные мероприятия, объединяющие разные поколения омичей. Среди них — «Свеча памяти», во время которой каждый посетитель мемориального комплекса сможет написать на баннере имя своего родственника, внесшего личный вклад в Великую Победу. Эпицентром праздничных событий станет парад строя и патриотической песни.

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