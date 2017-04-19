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08:03 (мск), источник: Вести - Пермь

Паводок: МЧС ведет круглосуточное видеонаблюдение за реками

В Прикамье 110 населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления. В режиме онлайн ведется наблюдение за развитием паводка в Кудымкаре, Кунгуре, Лысьве и Кишерти.

Источник: Вести - Пермь

В Пермском крае официально объявлено о начале весеннего паводка. Об этом позволяют судить показания Камской ГЭС, где уже несколько дней фиксируют повышенный приток воды. В МЧС заявили, что пиковых значений ожидают уже через неделю, но отмечают, что влаги в почве и снега за зиму скопилось несколько меньше, чем в прошлом году.

В Прикамье 110 населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления. Сейчас в режиме онлайн ведется наблюдение за развитием паводка в Кудымкаре, Кунгуре, Лысьве и Кишерти. В то же время на Камской ГЭС отметили, что приток воды идет постепенно. Сейчас он составляет одну тысячу кубометров в секунду. Таяние благодаря погодным условиям идет равномерно.

Виктор Алексеев, директор филиала ОАО «Русгидро» — «Камская ГЭС»: «Активного роста притока нет. Вы видите, погода нас жалеет — так можно сказать. Активного и бурного таяния, как в прошлом году, нет — в это время мы имели уже приток 10 тысяч на сегодняшнюю дату».

В Кудымкаре, где год назад в этот день паводок уже затопил весь частный сектор, местная Иньва даже снизила уровень воды на 4 сантиметра. Как отмечают гидрологи, это связано с похолоданием, наступившим по всему Пермскому краю. Итого подъем воды от обычной отметки составил 280 сантиметров. То есть до момента, когда река может выйти из берегов, еще далеко. В Кудымкаре, как и в Кунгуре, Лысьве и Кишерти, МЧС ведет круглосуточное видеонаблюдение за реками.

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