Верховный суд отказал Генпрокуратуре в пересмотре приговоров омских судов по делу Гамбурга

Накануне, 18 апреля, Центральный районный суд сообщил, что Верховный суд РФ полностью согласился с приговором, который 9 июня 2016 года судья Алексей Полищук вынес бывшему вице-губернатору Юрию Гамбургу.

Напомним, что Гамбурга приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Несправедливым этот приговор посчитало даже обвинение: изначально прокуратура Омской области требовала для чиновника четыре с половиной года колонии. В попытке оспорить приговор сторона обвинения дошла до Генпрокуратуры. Заместитель генерального прокурора РФ направил в Верховный суд кассационное представление с просьбой пересмотреть приговор Центрального райсуда и апелляционное определение Омского облсуда и отдать дело на пересмотр в суд кассационной инстанции.

Однако 7 апреля Верховный суд вынес постановление, которое гласило: Центральный райсуд Омска дал надлежащую оценку доказательствам и установил виновность Гамбурга в соответствии с законом. Соответственно, назначенное судом наказание является справедливым и не может быть признано чрезмерно суровым.

Уже после этого постановления, 17 апреля, Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство Юрия Гамбурга об условно-досрочном освобождении. Экс-чиновнику и его адвокатам тоже не удалось обжаловать приговор: суды всех инстанций посчитали Гамбурга виновным. Поэтому бывшему вице-губернатору осталось только согласиться с приговором просить УДО.

Отметим, что Юрий Гамбург в общей сложности просидел за решёткой три года. Его задержали и арестовали в июне 2014 года. Следствие и суд длились два года. Всё это время Гамбург провёл в следственном изоляторе.