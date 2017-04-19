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07:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Андрей Кончаловский приглашает хабаровчан на свой творческий вечер

Режиссер расскажет о человеческой силе и слабости, ответит на вопросы зрителей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 апреля, AmurMedia.

Режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер и народный артист России Андрей Кончаловский 26 мая в Хабаровском краевом музыкальном театре проведет творческую встречу. Со зрителем он готов поделиться своими размышлениями о современной культуре, о месте и роли театрального и киноискусства в контексте времени, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края.

В 2017 году режиссер отмечает двойной юбилей — ему исполняется 80 лет, и 55 из них он посвятил кино. Его фильмы по праву признаны классикой отечественного и мирового кинематографа. Однако в жизни Кончаловского много других интересов.

С хабаровским зрителем Андрей Сергеевич готов поделиться своими размышлениями о современной культуре, о месте и роли театрального и киноискусства в контексте времени, о человеческой силе и слабости. Он коснется и других жизненных аспектов, так или иначе отраженных в искусстве. Режиссер приоткроет секреты своей профессии, в которой он придерживается главного постулата, что у человека нет иного предмета для любви, кроме человека, потому и в искусстве нет более интересного предмета исследования, чем сам человек.

Воспоминаниями о людях, повлиявших на его жизнь и даже изменивших ее, — о родных и друзьях, об учителях и коллегах и даже о врагах — режиссер поделится на своем творческом вечере, а так же ответит на вопросы зрителей 26 мая в 19.00 часов в Хабаровском краевом музыкальном театре.

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