Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Афганистан попросил Россию о помощи
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
"Нас могли бы покрошить": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
08:21 (мск), источник: СуперОмск

Иван Ургант призвал омичей и енотов претендовать на пост мэра

В минувшем выпуске шоу популярной телепередачи «Вечерний Ургант» ведущий снова обратился к Омску.

На этот раз мишенью шуток стали выборы на пост мэра города. Напомним, вчера последний претендент на эту должность Андрей Ерошевич снял свою кандидатуру. До этого из гонки еще до собеседования выбыл вице-губернатор Станислав Гребенщиков, затем взял самоотвод Владимир Куприянов.

Сегодня председатель горсовета Галина Горст озвучила решение признать выборы несостоявшимися.

Тем временем на Первом канале развлеклись данной ситуацией. Тема омских выборов поднялась на второй минуте выпуска.

«Почему люди не хотят занять руководящую должность? Потому что мэр это нестабильная работа. Представьте, человек работает на стабильной работе, например в библиотеке, 20 лет. Спокойно работает. А тут, отработаешь ты мэром шесть лет, отсидишь десять — дальше что?», — юморил Иван Ургант.

Также он заявил, что шоу решило помочь Омску, и был снят промо-ролик, который призывает пойти работать на почетную должность.

«Стань мэром Омска!», — было сказано в конце каждого обращения к потенциальным кандидатам: к уголовнику, к пенсионеру, к младенцу, к экс-участнику группы «Иванушки» и даже к еноту. «Хватит сидеть дома, сложа руки, сиди, сложа руки, за бюджетные деньги», — резюмировал Ургант под общий смех зрителей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Грузовое судно потерпело крушение в Черном море
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ узнали о перехвате ВВС США российских Ту-95 у берегов Аляски
США пересмотрят решение о снятии санкций с Ирана
Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допинг
МО будет публиковать данные о поисках погибших при защите страны
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли о том, что он устареет
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь