Иван Ургант призвал омичей и енотов претендовать на пост мэра

На этот раз мишенью шуток стали выборы на пост мэра города. Напомним, вчера последний претендент на эту должность Андрей Ерошевич снял свою кандидатуру. До этого из гонки еще до собеседования выбыл вице-губернатор Станислав Гребенщиков, затем взял самоотвод Владимир Куприянов.

Сегодня председатель горсовета Галина Горст озвучила решение признать выборы несостоявшимися.

Тем временем на Первом канале развлеклись данной ситуацией. Тема омских выборов поднялась на второй минуте выпуска.

«Почему люди не хотят занять руководящую должность? Потому что мэр это нестабильная работа. Представьте, человек работает на стабильной работе, например в библиотеке, 20 лет. Спокойно работает. А тут, отработаешь ты мэром шесть лет, отсидишь десять — дальше что?», — юморил Иван Ургант.