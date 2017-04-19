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09:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Гроза, шторм и заморозки: в ближайшие три дня в Ростове разгуляется стихия

С 19 по 21 апреля в Ростове ожидают резкое ухудшение погоды. Об этом предупреждает управление по делам ГО и ЧС города.

Из-за сильного ветра возможен подъем уровня воды в Дону, подтопление низменных и прибрежных участков.

Сегодня, 19 апреля, временами ожидается дождь, ветер усилится до 15−20 м/с. 20 апреля осадки прекратятся, ветер при порывах может достигать 6 м/с.

А вот в пятницу, 21 апреля, опять пойдут дожди, вернется порывистый ветер 15−20 м/с, уровень воды в Дону из-за ветра резко понизится (на участке от Азова до Аксая). Ночью возможны заморозки, температура воздуха может опуститься до минус одного градуса.

Из-за понижения температуры ниже нулевой отметки возможны гололед и гололедица, дороги станут чрезвычайно опасными.

Управление по делам ГО и ЧС города напоминает о мерах безопасности:

— Всем жителям города необходимо убрать с балконов вещи, при скачках напряжения электросети обесточить электроприборы, запастись батарейками и фонарями.

— Населению, проживающему на пониженных и прибрежных территориях, в случае подтопления жилых помещений перекрыть воду, газ, отключить электричество, перенести документы и ценные вещи в безопасное место.

— Больным и пожилым людям во время сильного ветра не выходить на улицу без крайней необходимости.

— Родителям ограничить прогулки детей, не оставлять детские коляски на улице.

— Автолюбителям на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать транспортные средства под деревьями и конструкциями.

В экстренной ситуации звоните на номер «112», напоминают в пресс-службе ростовской администрации.

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