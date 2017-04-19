Гроза, шторм и заморозки: в ближайшие три дня в Ростове разгуляется стихия
С 19 по 21 апреля в Ростове ожидают резкое ухудшение погоды. Об этом предупреждает управление по делам ГО и ЧС города.
С 19 по 21 апреля в Ростове ожидают резкое ухудшение погоды. Об этом предупреждает управление по делам ГО и ЧС города.
Сегодня, 19 апреля, временами ожидается дождь, ветер усилится до 15−20 м/с. 20 апреля осадки прекратятся, ветер при порывах может достигать 6 м/с.
А вот в пятницу, 21 апреля, опять пойдут дожди, вернется порывистый ветер 15−20 м/с, уровень воды в Дону
Управление по делам ГО и ЧС города напоминает о мерах безопасности:
— Всем жителям города необходимо убрать с балконов вещи, при скачках напряжения электросети обесточить электроприборы, запастись батарейками и фонарями.
— Населению, проживающему на пониженных и прибрежных территориях, в случае подтопления жилых помещений перекрыть воду, газ, отключить электричество, перенести документы и ценные вещи в безопасное место.
— Больным и пожилым людям во время сильного ветра не выходить на улицу без крайней необходимости.
— Родителям ограничить прогулки детей, не оставлять детские коляски на улице.
— Автолюбителям на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать транспортные средства под деревьями и конструкциями.
В экстренной ситуации звоните на номер «112», напоминают в