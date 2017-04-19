Шоу барабанов и флагов откроет Дельфийские игры-2017 на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Дельфийских игр-2017, которые впервые проходят в Свердловской области, начнется в среду с шоу барабанов и флагов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«19 апреля состоится торжественная церемония открытия Дельфийских игр-2017. В ходе открытия зрителей ждет яркая концертная программа, включающая парад- шествие регионов, шоу барабанов, шоу флагов, выступления лауреатов игр прошлых лет и многое другое», — уточнили в региональном правительстве, отметив, что участниками игр станут около двух тысяч юных деятелей искусства из более чем 80 регионов России, а также семи стран СНГ.

В пресс-службе добавили, что в среду также стартуют конкурсные прослушивания для участников игр по отдельным номинациям. «Так, первые туры пройдут среди музыкантов в номинациях “Фортепиано”, “Скрипка”, “Саксофон”. Юные фотографы будут выполнять свое конкурсное задание во время церемонии открытия Дельфийских игр», — пояснили в региональном правительстве.

Ранее ТАСС сообщал, что культурный проект «Дельфийские игры-2017» пройдет в Свердловской области до 23 апреля и объединит три крупных события: XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств — участников СНГ и Первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль. Последний станет основой для создания нового направления — Евразийских Дельфийских игр. Игры проходят под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В программу игр включены две новые номинации — «Электронный клавишный инструмент» и «Открытая номинация». В 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств примут участие более 2,5 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет, представляющих все федеральные округа Российской Федерации, а также страны СНГ. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, войдут около 100 видных деятелей искусств России и СНГ.