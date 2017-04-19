Барон: до 90 процентов цыган выехали из Молдовы из-за бедности

«Цыганы шумною толпою по Бессарабии кочуют», — эта фраза из поэмы бессмертного Пушкина сегодня звучит в ином свете. Если еще 30−40 лет назад на улицах городов и сел Молдовы можно было встретить представителей этого колоритного народа — цыганок в цветастых юбках, предлагающих «позолотить ручку» и о судьбе рассказать, то сегодня эта неповторимая традиция уже, кажется, ушла в прошлое.

Напоминанием о том, как жили ромы в Молдове во времена СССР остаются знаменитые дома в Сороках на цыганской горке. Особняки, украшенные колоннами и позолотой, где когда-то кипела жизнь и не утихали цыганские мотивы, сегодня остались молчаливыми свидетелями той, насыщенной и колоритной жизни. В некоторых из них остались только старики, а в иных и вовсе гуляет ветер.

Что заставило ромов покинуть родной край и обжитые места?

Вернутся ли они на родину, и не исчезнет ли с богатой этнокультурной палитры нашей республики богатая, романтическая и свободолюбивая цыганская культура?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал барон всех ромов республики Артур Черарь:

«Во времена Советского Союза было лучше жить. Не было границ, бесконечных таможен, было единое пространство, было легче общаться и видеться с ромами, живущими в других республиках большой и единой страны. Сейчас отсутствие рабочих мест, тотальное обнищание населения республики вынудило навсегда уехать из Молдовы до 90 процентов ромов, населявших некогда Советскую Молдавию».

По словам Артура Чераря, сегодня многие цыгане Молдовы мечтают о том, чтобы на месте обломков СССР появился новый союз, прежде всего экономический. Взаимовыгодное сотрудничество постсоветских республик и возможное благосостояние жителей государств СНГ, которое появится в результате такой, экономической кооперации, по мнению барона всех ромов Молдовы, дадут возможность более тесного духовного общения, позволят многим ромам вернуться к себе на родину в знаменитые дома, некогда обжитые, а ныне заброшенные.