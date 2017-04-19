Погода на сегодня: в Украине местами дожди с мокрым снегом, температура до +11

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на востоке Украины сегодня температура воздуха днем составит от +4 до +8 и дождь, в Харькове — с мокрым снегом, ночью до +6.

В центральных регионах Украины также ожидается дождь, местами со снегом, температура днем ожидается от +4 до +9, ночью до -3. На юге Украины сегодня местами пройдут дожди, днем ожидается от +7 до +11, ночью до +6.

На западе Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, днем температура составит +7 до +10, ночью до -4. На севере Украины сегодня без осадков, дневная температура составит от +7 до +9, ночью до -3.

В Киеве сегодня осадков не ожидается, температура днем от +7 до +9, ночью от 0 до -2.