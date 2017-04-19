На шествии Бессмертного полка в Челябинске пронесут копию Флага Победы

Копию Флага Победы размером 10 на 20 метров пронесут во главе шествия Бессмертного полка в Челябинске, сообщают организаторы акции.

В 2017 году 9 мая колонна челябинцев с портретами участников Великой Отечественной войны начнёт построение на проспекте Ленина от ЮУрГУ до улицы Энгельса. В 15 часов Бессмертный полк двинется по главной улице города к площади Революции, повернёт на Цвиллинга и дойдёт до Вечного огня. По данным организаторов, в шествии примут участие около 30 тысяч человек. Предполагается также, что перед колонной поедут 7 автомобилей «Победа».

Напомним, репетиции праздничного парада ко Дню Победы в Челябинске начнутся уже в апреле, а 9 мая над городом пролетят бомбардировщики Су-24.