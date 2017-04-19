На шествии Бессмертного полка в Челябинске пронесут копию Флага Победы
Организаторы ожидают около 30 тысяч участников.
Организаторы ожидают около 30 тысяч участников.
Копию Флага Победы размером 10 на 20 метров пронесут во главе шествия Бессмертного полка в Челябинске, сообщают организаторы акции.
В 2017 году 9 мая колонна челябинцев с портретами участников Великой Отечественной войны начнёт построение на проспекте Ленина от ЮУрГУ до улицы Энгельса. В 15 часов Бессмертный полк двинется по главной улице города к площади Революции, повернёт на Цвиллинга и дойдёт до Вечного огня. По данным организаторов, в шествии примут участие около 30 тысяч человек. Предполагается также, что перед колонной поедут 7 автомобилей «Победа».
Напомним, репетиции праздничного парада ко Дню Победы в Челябинске начнутся уже в апреле, а 9 мая над городом пролетят бомбардировщики Су-24.