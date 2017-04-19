Детсад в районе «Емельяново» закроют из-за строительства терминала
Учреждение попадает в санитарную зону аэропорта.
Учреждение попадает в санитарную зону аэропорта.
Детский сад в районе аэропорта «Емельяново» будет закрыт
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«Почти половина воспитанников детского сада являются детьми сотрудников аэропорта. Аэропорт оказывает максимальное содействие и участвует в работе комиссии для координации процесса и учета интересов работников», — прокомментировали в
По данным администрации Емельяновского района, воспитанники детсада являются 66 детей, около трети которых приезжают из райцентра. После закрытия большинство дошкольников переведут в детсады Емельяново.
Напомним, площадь нового пассажирского терминала составит более 50 тысяч кв. метров. Уже начата внутренняя отделка терминала и установка технологического оборудования: лифтов и эскалаторов. Во втором квартале 2017 года начнется сборка системы обработки и сортировки багажа.