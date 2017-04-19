Пропавший без вести 27-летний пермяк найден живым

Пропавший без вести в День космонавтики пермяк найден живым. Как сообщают волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой, 27-летний Максим Темров был обнаружен 18 апреля. Где все это время находился молодой мужчина, неизвестно.

Напомним, с просьбой найти мужа обратилась жена мужчины. Она сообщила, что пермяк направлялся в сторону Верещагино и перестал выходить на связь.