22 апреля в Дзержинском районе будет перекрыто движение транспорта

В Перми 22 апреля пройдет легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». По этой причине с 12:00 до 15:00 на проспекте Парковый от дома № 43 до улицы Желябова будет перекрыто движение для личного транспорта.



По информации городской администрации, движение автобусных и троллейбусных маршрутов будет приостанавливаться на время забега.

