22 апреля в Дзержинском районе будет перекрыто движение транспорта
В субботу в Перми пройдет эстафета, на время проведения которой на проспекте Парковый закроют движение для всех видов транспорта.
В субботу в Перми пройдет эстафета, на время проведения которой на проспекте Парковый закроют движение для всех видов транспорта.
В Перми 22 апреля пройдет легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». По этой причине с 12:00 до 15:00 на проспекте Парковый от дома № 43 до улицы Желябова будет перекрыто движение для личного транспорта.
По информации городской администрации, движение автобусных и троллейбусных маршрутов будет приостанавливаться на время забега.