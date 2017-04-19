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08:52 (мск), источник: Новости Перми

22 апреля в Дзержинском районе будет перекрыто движение транспорта

В субботу в Перми пройдет эстафета, на время проведения которой на проспекте Парковый закроют движение для всех видов транспорта.

В Перми 22 апреля пройдет легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». По этой причине с 12:00 до 15:00 на проспекте Парковый от дома № 43 до улицы Желябова будет перекрыто движение для личного транспорта.

По информации городской администрации, движение автобусных и троллейбусных маршрутов будет приостанавливаться на время забега.

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