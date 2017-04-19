В Борском районе подмыло автомобильный мост

Накануне, 18 апреля поступило сообщение о том, что в результате прохождения паводковых вод на реке Кутулук произошел подмыв грунтового заезда и металлических свай автомобильного моста. Через мост осуществляется проезд от н.п. Новый Кутулук к н.п. Страхово и двум улицам н.п. Коптяжево м.р. Борский.

Органами местного самоуправления организовано информирование населения о подмыве грунтового заезда и металлических свай автомобильного моста.

Угрозы подтопления жилых домов нет, мост не подтоплен. Эвакуация населения и домашних животных не требуется. Движение транспорта через мост приостановлено, движение пешеходов не ограничивалось.

Проезд к населенному пункту осуществляется по грунтовой дороге через населенный пункты Елховка и Коптяжево м.р. Борский (участок грунтовой дороги 2 км).

Администрацией сельского поселения Новый Кутулук проведено обследование состояние грунтовой дороги (2 км до дороги с асфальтным покрытием), проезд имеется. Продовольственное и медицинское обеспечение находится на контроле администрации с.п. Новый Кутулук, сообщает облМЧС.