Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
8 любопытных фактов о яйцах
СМИ узнали причину возвращения в Москву вылетевшего самолета
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Пхеньян показал, на что способен "комбайн смерти" – СМИ
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
"Я напрасно развелась с первым мужем": признание Сенчиной
Кудрявцева назвала Бузову "недоумением" - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
12:27 (мск), источник: НИА Самара

В Борском районе подмыло автомобильный мост

Движение транспорта через мост приостановлено, движение пешеходов не ограничивалось.

Накануне, 18 апреля поступило сообщение о том, что в результате прохождения паводковых вод на реке Кутулук произошел подмыв грунтового заезда и металлических свай автомобильного моста. Через мост осуществляется проезд от н.п. Новый Кутулук к н.п. Страхово и двум улицам н.п. Коптяжево м.р. Борский.

Органами местного самоуправления организовано информирование населения о подмыве грунтового заезда и металлических свай автомобильного моста.

Угрозы подтопления жилых домов нет, мост не подтоплен. Эвакуация населения и домашних животных не требуется. Движение транспорта через мост приостановлено, движение пешеходов не ограничивалось.

Проезд к населенному пункту осуществляется по грунтовой дороге через населенный пункты Елховка и Коптяжево м.р. Борский (участок грунтовой дороги 2 км).

Администрацией сельского поселения Новый Кутулук проведено обследование состояние грунтовой дороги (2 км до дороги с асфальтным покрытием), проезд имеется. Продовольственное и медицинское обеспечение находится на контроле администрации с.п. Новый Кутулук, сообщает облМЧС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сбербанк предлагает жителям Поволжья сниженные ставки по ипотеке
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
Медведев пообещал серьезную борьбу на президентских выборах
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь