Сильные дожди прогнозируют в Казахстане

Наиболее сильные осадки с понижением температуры прогнозируются в семи областях. Об этом сообщила директор гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«По предварительному прогнозу, с 21 по 24 апреля с прохождением активного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории ожидаются дожди. В таких регионах как ЗКО, СКО, Костанайская, Карагандинская, Актюбинская, Алматинская и Жамбылская области, ожидается выпадение сильных осадков с дальнейшим понижением температуры», — рассказала Марина Шмидт.

По данным синоптиков, на западе республики ночные температуры понизятся до −3…+2, днем до +10…+15, на севере, в центре и на востоке ночные температуры также понизятся до −3…+2, днем +5…+13. На юге и юго-востоке страны ночью +3…+8, днем +18…+23 градуса.

«Затем с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии ожидается очередная волна тепла, температуры дневные на севере республики до +18…+23, на юге до +20…+28 градусов. Но это тепло продержится недолго, с выходом очередного циклона в конце месяца опять пройдут осадки практически на всей территории республики с дальнейшим понижением температуры», — пояснила Шмидт.