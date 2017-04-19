Четверг в Прикамье станет самым холодным днем на неделе

Пермский край 19 апреля и в ночь на 20 апреля окажется под влиянием гребня арктического антициклона. Так, в ночь на 20 апреля на большей части региона, кроме южных районов, минимальная температура будет ниже -5°, а по северу может опуститься до −9…−11°.



В первой половине дня 20 апреля ожидается усиление северо-восточного ветра до 7−12 м/с, слабые осадки в виде снега, возможен и переохлажденный дождь. Если в южных районах во второй половине дня стоит ожидать потепления до +8°, то на остальной территории температура не превысит 0°. Таким образом, четверг станет самым холодным днем на неделе, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.



Также вечером 20 апреля по западным и северо-западным районам пройдет сильный снегопад. За 12 часов может выпасть до 20−25 мм осадков. На остальных территориях пройдут дожди. При этом также ожидается усиление восточного ветра с порывами до 15−18 м/с.