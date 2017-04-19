Четверг в Прикамье станет самым холодным днем на неделе
Температура воздуха днем 20 апреля на большей территории края не превысит 0°. Также в этот день ожидаются снегопады, дожди и сильный ветер.
Температура воздуха днем 20 апреля на большей территории края не превысит 0°. Также в этот день ожидаются снегопады, дожди и сильный ветер.
Пермский край 19 апреля и в ночь на 20 апреля окажется под влиянием гребня арктического антициклона. Так, в ночь на 20 апреля на большей части региона, кроме южных районов, минимальная температура будет ниже -5°, а по северу может опуститься до −9…−11°.
В первой половине дня 20 апреля ожидается усиление
Также вечером 20 апреля по западным и