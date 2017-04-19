Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Плохой начальник полезен для подчиненных
Лидер КНДР направил телеграмму президенту Сирии
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
"Нас могли бы покрошить": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Полюс холода
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Мир встретил Пасху
09:10 (мск), источник: СуперОмск

В Омске установят первый в России бюст Сергею Михалкову

Бюст знаменитому поэту появится у Городского дворца детского творчества.

Мемориальный объект установят на внебюджетные средства по инициативе Омского фонда поддержки регионального сотрудничества, Омского отделения Российского военно-исторического общества и АО «ГТРК-Омск».

Открытие бюста намечено на 29 апреля — в рамках V кинофестиваля «Движение», в котором планируют принять участие потомки знаменитого поэта — народный артист РФ Никита Михалков, а также актер и режиссер Артем Михалков.

Отметим, что бюст Сергею Михалкову в Омске станет первым и единственным в России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
США пересмотрят решение о снятии санкций с Ирана
Российский боксер оспорил дисквалификацию за допинг
МО будет публиковать данные о поисках погибших при защите страны
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли, что он устареет
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь