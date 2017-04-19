В Омске установят первый в России бюст Сергею Михалкову

Мемориальный объект установят на внебюджетные средства по инициативе Омского фонда поддержки регионального сотрудничества, Омского отделения Российского военно-исторического общества и АО «ГТРК-Омск».

Открытие бюста намечено на 29 апреля — в рамках V кинофестиваля «Движение», в котором планируют принять участие потомки знаменитого поэта — народный артист РФ Никита Михалков, а также актер и режиссер Артем Михалков.

Отметим, что бюст Сергею Михалкову в Омске станет первым и единственным в России.