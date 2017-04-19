В Омске установят первый в России бюст Сергею Михалкову
Бюст знаменитому поэту появится у Городского дворца детского творчества.
Бюст знаменитому поэту появится у Городского дворца детского творчества.
Мемориальный объект установят на внебюджетные средства по инициативе Омского фонда поддержки регионального сотрудничества, Омского отделения Российского
Открытие бюста намечено на 29 апреля — в рамках V кинофестиваля «Движение», в котором планируют принять участие потомки знаменитого поэта — народный артист РФ Никита Михалков, а также актер и режиссер Артем Михалков.
Отметим, что бюст Сергею Михалкову в Омске станет первым и единственным в России.