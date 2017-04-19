Лисицы Омской области разносят бешенство

С начала 2017 года зарегистрировано 4 эпизоотических очага бешенства в населенных пунктах Саргатского, Большереченского, Муромцевского районов и в городе Омске. Все очаги сформировались на территории личных подворий граждан и связаны в 2-х случаях с забегом диких лис, в остальных двух — с заболеванием собаки и овцы.

В Омской области случаев заболеваний людей не зарегистрировано. Всего за период с января по март 2017 года пострадали от укусов животными 746 человек.

В 2016 году в области зарегистрировано 22 эпизоотических очага бешенства, эпизоотией охвачено 11 муниципальных районов и город Омск.

Максимальное число очагов бешенства зарегистрировано в Саргатском районе — 6 очагов, в Омском и Калачинском районах — по 3 очага, в Большереченском районе — 2 очага, единичные очаги зарегистрированы в Исилькульском, Кормиловском, Колосовском, Любинском, Марьяновском, Нововаршавском, Таврическом и городе Омске.

Бешенство выявлена у 10 особей диких животных (лисица, енотовидная собака, корсак, барсук). Основным хозяином и распространителем вируса продолжает оставаться лисица -70%. Из числа домашних питомцев выявлено 10 больных животных, в том числе 9 собак (90% от общего числа заболевших домашних животных) и одна кошка.

Бешенство — острое вирусное заболевание с контактным механизмом передачи возбудителя, характеризующееся поражением центральной нервной системы и абсолютной летальностью. Заражение людей происходит при контакте с больным животным (в результате укуса, оцарапывания, ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых).