Новая подсветка и теплые ступеньки: 43 входа в метро благоустроят в этом году

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Параллельно с программой благоустройства «Моя улица», на этот год запланировано обновление внешнего вида 43 станций подземки. Работы проведут на фасадах 32 зданий, входных группах и в подземных пешеходных переходах. На лестницах смонтируют системы обогрева, потолки, полы и стены облицуют природным камнем, в подземных переходах отремонтируют освещение. Помимо этого, приведут в порядок инженерные сети и кровли зданий. Большинство станций из списка — это памятники архитектуры. Входы в метро приспособят под современное использование, а ценные архитектурные элементы на время работ будут законсервированы. Метро в новом свете Одним из самых заметных результатов обновления может стать архитектурно-художественная подсветка, которая должна появиться на фасадах тех станций, на которых ее еще не было. В этом сезоне планируют разработать и реализовать проекты подсветки 14 входов в метро. Это станции «Баррикадная», «Александровский сад», «Автозаводская», «Спортивная», «Рижская», «Кузнецкий Мост», «Алексеевская», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Таганская» Кольцевой линии, «Сокол» (два входа), «Павелецкая» Кольцевой линии, «Курская» Кольцевой и «Курская» Арбатско-Покровской линии.

Архитектурно-художественную подсветку установят со всех сторон фасадов входных павильонов, в том числе на отдельных элементах — аттиках, парапетах, карнизах.

На самых значимых из них сделают дополнительные световые акценты. 10 из 14 станций, для которых разработают проекты, признаны памятниками архитектуры. Освещение их фасадов будет нейтральным белым, для архитектурного декора выбраны холодные оттенки белого, а для полуоткрытых пространств — теплые. Среди станций, которые не имеют статуса памятников, — «Сокол» (первый выход), «Кузнецкий Мост», «Баррикадная», «Спортивная». Здесь можно сделать цветное освещение, правда, если оно не будет преобладать над общим нейтральным. По возможности эти нюансы учтут при проектировании подсветки. Все станции находятся в оживленных транспортных и пешеходных зонах, вокруг них много вывесок и освещенных дорог. Поэтому у подсветки будет два режима — вечерний и ночной (экономичный). Их будут использовать в зависимости от продолжительности светового дня. Новую подсветку будут включать по мере завершения ремонта на 14 станциях. С фасадов остальных 29 станций на время работ снимут осветительные приборы, а после вернут обратно. Закончить ремонт на всех входных группах планируют к концу лета — осени. До этого для пешеходов будут вводить ограничения на входах и выходах из метро. Впрочем, как уточнили в Департаменте капитального ремонта города Москвы, точное число станций, а также объем и состав работ станут известны только после проведения необходимых конкурентных процедур. Моя улица — 2017 Благоустроят в этом году и территории возле станций метро. Площади у «Баррикадной», «Краснопресненской», «Сокола» и «Академической» вошли в программу «Моя улица». Основная цель работ — повышение качества пешеходной и транспортной инфраструктуры, создание благоприятных условия для прогулок. Везде будут высажены деревья и кустарники, появятся лавки для отдыха пешеходов.

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