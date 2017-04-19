Новая подсветка и теплые ступеньки: 43 входа в метро благоустроят в этом году
В 2017 году на входных группах в подземку обновят фасады и отделку, смонтируют
В 2017 году на входных группах в подземку обновят фасады и отделку, смонтируют
Параллельно с программой благоустройства «Моя улица», на этот год запланировано обновление внешнего вида 43 станций подземки. Работы проведут на фасадах 32 зданий, входных группах и в подземных пешеходных переходах.
На лестницах смонтируют системы обогрева, потолки, полы и стены облицуют природным камнем, в подземных переходах отремонтируют освещение. Помимо этого, приведут в порядок инженерные сети и кровли зданий.
Большинство станций из списка — это памятники архитектуры. Входы в метро приспособят под современное использование, а ценные архитектурные элементы на время работ будут законсервированы.
Метро в новом свете
Одним из самых заметных результатов обновления может стать
На самых значимых из них сделают дополнительные световые акценты.
10 из 14 станций, для которых разработают проекты, признаны памятниками архитектуры. Освещение их фасадов будет нейтральным белым, для архитектурного декора выбраны холодные оттенки белого, а для полуоткрытых пространств — теплые.
Среди станций, которые не имеют статуса памятников, — «Сокол» (первый выход), «Кузнецкий Мост», «Баррикадная», «Спортивная». Здесь можно сделать цветное освещение, правда, если оно не будет преобладать над общим нейтральным. По возможности эти нюансы учтут при проектировании подсветки.
Все станции находятся в оживленных транспортных и пешеходных зонах, вокруг них много вывесок и освещенных дорог. Поэтому у подсветки будет два режима — вечерний и ночной (экономичный). Их будут использовать в зависимости от продолжительности светового дня.
Новую подсветку будут включать по мере завершения ремонта на 14 станциях. С фасадов остальных 29 станций на время работ снимут осветительные приборы, а после вернут обратно. Закончить ремонт на всех входных группах планируют к концу лета — осени. До этого для пешеходов будут вводить ограничения на входах и выходах из метро.
Впрочем, как уточнили в Департаменте капитального ремонта города Москвы, точное число станций, а также объем и состав работ станут известны только после проведения необходимых конкурентных процедур.
Моя улица — 2017
Благоустроят в этом году и территории возле станций метро. Площади у «Баррикадной», «Краснопресненской», «Сокола» и «Академической» вошли в программу «Моя улица». Основная цель работ — повышение качества пешеходной и транспортной инфраструктуры, создание благоприятных условия для прогулок. Везде будут высажены деревья и кустарники, появятся лавки для отдыха пешеходов.
Для каждого из этих проектов разработано яркое концептуальное решение. У «Краснопресненской» это идея раскрытия потенциала соседствующего со станцией парка, включение его в городскую ткань, формирование единого общественного пространства. Рядом с вестибюлем станции «Сокол» появится навес для пассажиров общественного транспорта и зеленая зона. Позаботятся о «транзитниках» и на «Академической» — здесь будет создан крытый переход от метро к остановкам наземного транспорта.
Основной этап программы «Моя улица» 2017 года начался 10 апреля. Благоустройство начнут с прокладки кабельной канализации, которая позволит убрать воздушные провода под землю. После этого расширят тротуары, оставив прежним количество полос для автомобилистов. В рамках программы «Моя улица» также будут ремонтировать фасады домов и дворы, а на улицах установят новые фонари с энергосберегающими лампами.