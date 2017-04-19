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09:18 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, что ели солдаты Наполеона, отступавшие из Москвы

Анализ останков солдат армии Наполеона Бонапарта, извлеченных из братской могилы в Вильнюсе, показал, чем питались бойцы во время Русской кампании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physical Anthropology.

Источник: РИА "Новости"

В своей работе исследователи использовали метод изотопного анализа. В зависимости от рациона человека изотопный состав его костей будет различаться — преобладание и нехватка определенных продуктов приводит к разному соотношению определенных изотопов. В данном случае ученые анализировали изотопы углерода и азота. Результаты анализа показали, что часть солдат питалась кукурузой, сорго, просом и аналогичными злаками. Это характерно для жителей Польши и Италии. Найденные в могиле пуговицы польских и итальянских мундиров подтвердили догадки.

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Также захороненные употребляли разное количество животного белка — часть из них, в том числе три женщины, не испытывали в нем недостатка. Это позволяет предположить, что они были высокопоставленными офицерами и членами их семей. Ограниченное количество белка, вероятно, получали обычные солдаты-призывники.

Интересно, что по сравнению с вооруженными силами других стран (например, членами Королевского флота Великобритании, похороненными на кладбище в Госпорте), различия в рационе представителей французской армии были намного выше. По мере проведения большего числа аналогичных исследований ученые надеются выяснить, насколько разнообразны были рационы армий других стран, в том числе — чем во время войны с Наполеоном питались русские солдаты.

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