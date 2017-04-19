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12:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

В мае татарстанцев ожидают дополнительные выходные дни

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В мае татарстанцев ожидают дополнительные выходные дни. Об этом сообщается на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы — являются нерабочими праздничными днями. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2016 года № 756 «О переносе выходных дней в 2017 году» в 2017 году выходной день с субботы, 7 января, перенесен на понедельник, 8 мая.

Таким образом, в 2017 году при пятидневной рабочей неделе 29,30 апреля, 1, 6, 7, 8 и 9 мая являются днями отдыха.

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