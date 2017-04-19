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09:43 (мск), источник: АиФ Казань

Города на юго-востоке Татарстана завалило снегом

Ночью 19 апреля прошел снегопад в городах на юго-востоке Татарстана.

В соцсетях жители Бугульмы, Лениногорска, Азнакаево выкладывают фотографии заснеженных дворов и дорог. Пользователи отмечают, что зима в этом году задержалась, и весны пока не чувствуется.

Напомним, по данным Гидрометцентра РТ, с 19 по 21 апреля в Татарстане местами по республике ожидаются снег, дождь, метель и ветер порывами до 20 м/с. Температура воздуха днем 19 апреля 0..+5˚.

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