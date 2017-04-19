Манифест Екатерины II: как Крым стал российским
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости (Крым). Ровно 234 года назад императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крымского полуострова, Тамани и Кубани к Российской империи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости (Крым). Ровно 234 года назад императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крымского полуострова, Тамани и Кубани к Российской империи.
Россия несколько веков пыталась укрепиться в Причерноморье. Азов первый раз был захвачен донскими казаками еще в правление Алексея Михайловича. Правительство царевны Софьи организовало два похода на Крым (успехом, правда, не увенчавшихся). Петр Великий вновь захватил Азов и даже создал азовскую флотилию, но вынужден был отказаться от крепости и кораблей по условиям Прутского (1711) и Адрианопольского (1713) мирных договоров. При Анне Иоанновне и Елизавете Петровне Россия с большим напряжением сил вновь пробилась к азовскому побережью, но укрепиться на Черном море и завести флот не смогла.
После военных успехов в ходе практически незатухающих
Против тогдашнего крымского хана Шагин Гирея, который объявив себя реформатором, начал вводить новшества на западный манер, то и дело вспыхивали восстания. Потемкин несколько раз встречался с ханом и посещал Крым, где лично убедился в том, что татарская знать охотно предпочла бы перейти под полный протекторат России, нежели быть независимым государством с таким правителем. Шагин Гирей в апреле 1783 года отрекся от ханства, но вел сложную политическую игру, затягивая свой отъезд из Крыма под разными предлогами и надеясь, что в обострившейся политической обстановке русскому правительству придется восстановить его на престоле и отказаться от присоединения Крыма. Потемкин, оценив положение, подтягивал войска и через своих агентов вел агитацию среди правящей верхушки ханства о переходе в российское подданство.
Весной 1783 года было решено, что присоединением Крымского ханства к России будет лично руководить Потемкин. И 8 (19) апреля 1783 года Екатерина подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Этот документ должен был храниться в тайне, пока присоединение ханства не станет свершившимся фактом.
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