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09:28 (мск), источник: РИА Крым

Манифест Екатерины II: как Крым стал российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости (Крым). Ровно 234 года назад императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крымского полуострова, Тамани и Кубани к Российской империи.

Источник: РИА "Новости"

Россия несколько веков пыталась укрепиться в Причерноморье. Азов первый раз был захвачен донскими казаками еще в правление Алексея Михайловича. Правительство царевны Софьи организовало два похода на Крым (успехом, правда, не увенчавшихся). Петр Великий вновь захватил Азов и даже создал азовскую флотилию, но вынужден был отказаться от крепости и кораблей по условиям Прутского (1711) и Адрианопольского (1713) мирных договоров. При Анне Иоанновне и Елизавете Петровне Россия с большим напряжением сил вновь пробилась к азовскому побережью, но укрепиться на Черном море и завести флот не смогла.

Русско-турецкие войны Екатерины Великой дали, наконец, выход к Черному морю в районе современных Одессы, Николаева и Херсона, из которых только последний возник до присоединения Крыма (в 1778 году). Но полноценного флота до 1783 года Россия на Черном море не имела.

После военных успехов в ходе практически незатухающих русско-турецких войн в 1774 году между Россией и Османской империей был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, который положил начало присоединению Крыма к Российской империи. Григорий Потемкин в том же году был назначен губернатором Новороссии. Активно началось развитие главной морской базы — Херсона. Потемкин понимал, что без Крыма Россия не сможет закрепиться на Черном море, а уж о выходе к Средиземному морю можно только мечтать. В 1782 году Потемкин подал на имя императрицы записку: «Положите ж теперь, что Крым Ваш и что нет уже сей бородавки на носу — вот вдруг положение границ прекрасно… Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несумнительна. Мореплавание по Черному морю свободное. А то, извольте рассудить, что кораблям Вашим и выходить трудно, а входить еще труднее».

Против тогдашнего крымского хана Шагин Гирея, который объявив себя реформатором, начал вводить новшества на западный манер, то и дело вспыхивали восстания. Потемкин несколько раз встречался с ханом и посещал Крым, где лично убедился в том, что татарская знать охотно предпочла бы перейти под полный протекторат России, нежели быть независимым государством с таким правителем. Шагин Гирей в апреле 1783 года отрекся от ханства, но вел сложную политическую игру, затягивая свой отъезд из Крыма под разными предлогами и надеясь, что в обострившейся политической обстановке русскому правительству придется восстановить его на престоле и отказаться от присоединения Крыма. Потемкин, оценив положение, подтягивал войска и через своих агентов вел агитацию среди правящей верхушки ханства о переходе в российское подданство.

Весной 1783 года было решено, что присоединением Крымского ханства к России будет лично руководить Потемкин. И 8 (19) апреля 1783 года Екатерина подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Этот документ должен был храниться в тайне, пока присоединение ханства не станет свершившимся фактом.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.

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