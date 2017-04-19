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09:32 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

По всему Краснодарскому краю сегодня пройдут дожди

По всему Краснодарскому краю сегодня пройдут дожди. Дополнит их сильный ветер — юго-западный, западный 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

Температура воздуха днем 11−16 градусов тепла. На Черноморском побережье — 8−13.

В краевой столице кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха днем 12−14 градусов тепла, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе КЦГМС.

На Кубани также действует экстренное предупреждение по ливням.

Плохие погодные условия осложняют поиски в акватории Черного моря, где сегодня утром потерпело крушение панамское судно.

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