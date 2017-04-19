По всему Краснодарскому краю сегодня пройдут дожди
По всему Краснодарскому краю сегодня пройдут дожди. Дополнит их сильный ветер —
По всему Краснодарскому краю сегодня пройдут дожди. Дополнит их сильный ветер —
Температура воздуха днем 11−16 градусов тепла. На Черноморском побережье — 8−13.
В краевой столице кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер
На Кубани также действует экстренное предупреждение по ливням.
Плохие погодные условия осложняют поиски в акватории Черного моря, где сегодня утром потерпело крушение панамское судно.