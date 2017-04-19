Найден пропавший в Челябинске подросток из многодетной семьи

Подросток, пропавший в Советском районе Челябинска почти две недели назад, найден, сообщают в пресс-службе городского УМВД.

Мальчик 2003 года рождения ушёл из дома на улице Короленко ещё 6 апреля. В полиции уточнили, что школьник воспитывается в многодетной семье и ранее уже сбегал из дома.

Напомним, в марте текущего года полицейские разыскали двух школьниц из Южноуральска, которые пропали ещё в начале февраля и обнаружились на трассе в Москве.