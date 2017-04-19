Пяти омским лесхозам нечем тушить лесные пожары
Скоро должен начаться пожароопасный сезон, а спецтехники и оборудования не хватает.
Скоро должен начаться пожароопасный сезон, а спецтехники и оборудования не хватает.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, все ли лесхозы региона готовы к лесным пожарам, которые теоретически могут начаться уже в мае. Оказалось, что в пяти учреждениях не всё в порядке. Это Большереченский, Муромцевский, Подгородный, Саргатский и Черлакский лесхозы.
Их
Межрайонный природоохранный прокурор внёс руководителям лесхозов представления с требованием устранить нарушения до наступления пожароопасного сезона.