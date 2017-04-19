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09:40 (мск), источник: Om1.ru

Пяти омским лесхозам нечем тушить лесные пожары

Скоро должен начаться пожароопасный сезон, а спецтехники и оборудования не хватает.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, все ли лесхозы региона готовы к лесным пожарам, которые теоретически могут начаться уже в мае. Оказалось, что в пяти учреждениях не всё в порядке. Это Большереченский, Муромцевский, Подгородный, Саргатский и Черлакский лесхозы.

Их пожарно-химические станции укомплектованы не до конца: недостаточно радиостанций, отдельных видов пожарной техники, инвентаря и оборудования. Если пожар возникнет, то лесхозу придётся тушить его слишком долго. За это время огонь успеет распространиться дальше и уничтожить ещё больше деревьев.

Межрайонный природоохранный прокурор внёс руководителям лесхозов представления с требованием устранить нарушения до наступления пожароопасного сезона.

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